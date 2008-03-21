المصارع الایرانی حمید سوریان یتوج بطلا علی اسیا فی وزن 55 کیلوغراما ...................................................................و/ طهران / 22 اذار / مارس / ارنا توج المصارع الایرانی حمید سوریان بطلا علی اسیا فی وزن 55 کیلوغراما للمره الثانیه بعد فوزه بالمیدالیه الذهبیه الیوم السبت فی بطوله اسیا للمصارعه الرومانیه المقامه حالیا فی جزیره جی جو بکوریا الجنوبیه .
وتمکن المصارع سوریان من الفوز علی منافسه الکوری الشمالی تشی کوانغ
سو بنتیجه 6 - 3 لیتوج بطلا اسیویا فی وزن 55 کغم بالمصارعه الرومانیه .
وتقاسم المصارعان الیابانی والکازاخستانی المرتبه الثالثه من هذه
المسابقه.
انتهی ** 1437**2344
شماره 007 ساعت 14:11 تمام