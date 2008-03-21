المصارع الایرانی حمید سوریان یتوج بطلا علی اسیا فی وزن 55 کیلوغراما

طهران / 15 تموز / يوليو /ارنا- اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا غلام حسين دهقاني، أميركا بانها هي المسؤولة عن عدم تنفيذ تنفيذ الاتفاق النووي، داعيا اوروبا للوقوف امام الغطرسة الاميركية.