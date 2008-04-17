تحضیریه فتح للموتمر السادس تلتئم فی عمان السبت القادم .............................................................ب/ عمان/ 18 ابریل/ نیسان/ ارنا تبدا فی العاصمه الاردنیه عمان یوم غد السبت اجتماعات اللجنه التحضیریه العلیا لحرکه فتح التی تتشکل من 23 عضوا من مرکزیه فتح واعضاء بالمجلس الثوری للحرکه المکلفه بالتحضیر للموتمر العام السادس لحرکه فتح بمقر المجلس الوطنی الفلسطینی فی عمان لمناقشه التقاریر التنظیمیه والسیاسیه المفترض تقدیمها للموتمر العام السادس لحرکه فتح والوضع الفلسطینی بمختلف جوانبه.وسیتراس هذه الاجتماعات التی تعتبر استکمالا لاجتماعات سابقه فی عمان لنفس الغرض محمد غنیم (ابو ماهر) مفوض عام التعبئه والتنظیم فی حرکه فتح وعضو لجنتها المرکزیه ومشارکه 9 اعضاء اخرین من مرکزیه الحرکه بینهم فاروق القدومی امین سر اللجنه المرکزیه لحرکه فتح ورئیس الدائره السیاسیه بمنظمه التحریر الفلسطینیه و6 من اعضاء المجلس الثوری.وقال اللواء خالد مسمار عضو المجلس الثوری لحرکه فتح فی عمان لوکاله ارنا ان اللجنه التحضیریه ستناقش التقاریر السیاسیه والتنظیمیه وکل التقاریر المفترض تقدیمها للموتمر العام السادس للحرکه المقرر قبل انتهاء العام الجاری فضلا عن استعراض الوضع الفلسطینی الداخلی وسبل الخروج من الازمه الداخلیه والوضع السیاسی فی ظل استمرار العدوان الاسرائیلی وسبل مواجهته.ومن المقرر حسب خالد مسمار ان ترفع اللجنه التحضیریه توصیاتها للجنه المرکزیه لحرکه فتح من اجل دراستها واتخاذ القرارات المناسبه بشانها.انتهی 240**2030 1437** شماره 002 ساعت 08:46 تمام