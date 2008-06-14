لاریجانی : مجلس الشوری الاسلامی یتدارس رزمه مقترحات مجموعه 1+5 ............................................................س/ طهران / 15 حزیران / یونیو/ ارنا قال رئیس مجلس الشوری الاسلامی علی لاریجانی فی الجلسه العلنیه للمجلس الیوم الاحد ان المجلس بصدد استیفاء الحقوق النوویه للشعب الایرانی بکل یقظه والاشراف الشامل وسیتدارس رزمه مقترحات الدول الاعضاء فی مجموعه 1+5 .واشار لاریجانی الی زیاره مسوول السیاسه الخارجیه للاتحاد الاوروبی خافییر سولانا ووفد 1+5 الی طهران وقال ان سولانا واعضاء الوفد قاموا خلال زیاره طهران بتقدیم رزمه مقترحات 1+5 ورساله وزراء خارجیه الدول الاعضاء بهذه المجموعه ( روسیا والصین والمانیا وفرنسا وبریطانیا وآمریکا) .واضاف رئیس المجلس بان الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ترحب بحل القضیه النوویه الایرانیه عن طریق اجراء المباحثات وان مطالب الشعب تتطابق مع القوانین الدولیه.واوصی لاریجانی دول 1+5 بان لاتکون بصدد فرضیه نسیان ایران معتبرا هذا الامر وعدم اتلاف الوقت .انتهی 1437**1453** شماره 006 ساعت 10:46 تمام