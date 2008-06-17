اقازاده وجلیلی یشارکان الاسبوع المقبل فی جلسه مغلقه للمجلس ..............................................................س/ طهران / 18 حزیران/ یونیو/ ارنا قال المتحدث باسم الهیئه الرئاسیه لمجلس الشوری الاسلامی محسن کوهکن الیوم الاربعاء ،ان رئیس موسسه الطاقه الذریه الایرانیه رضا آقازاده وامین المجلس الاعلی للامن القومی سعید جلیلی سیشارکان الاسبوع القادم فی جلسه مغلقه لمجلس الشوری الاسلامی لتداول احدث المستجدات حول ملف ایران النووی.واضاف کوهکن ان اقازاده وجلیلی سیقدمان تقریرا لاعضاء مجلس الشوری الاسلامی عن مستجدات موضوع ایران النووی .وصرح ان المجلس سیبحث زیاره الممثل الاعلی للسیاسیه الخارجیه والامن فی الاتحاد الاوروبی خافییر سولانا لطهران ورزمه المقترحات التی قدمتها مجموعه 5 1+ .واضاف ان اقازاده وجلیلی سیستمعان الی اراء اعضاء المجلس کما سیجیبان علی اسئلتهم .انتهی ** **2344 1718 شماره 027 ساعت 16:10 تمام