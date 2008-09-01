فضل الله والحریری اکدا علی حمایه الوحده الاسلامیه .....................................................ب/ بیروت/ 2 ایلول / سبتمبر/ ارنـا اکد العلامه السید محمد حسین فضل الله ورئیس کتله "المستقبل" النیابیه النائب سعد الحریری علی ضروره حمایه الوحده الاسلامیه، والاستقرار ومعالجه المشاکل الاجتماعیه.جاء ذلک خلال اتصال هاتفی اجراه النائب الحریری مساء امس مع السید فضل الله هناه فیه بحلول شهر رمضان المبارک، وکان مناسبه للتداول فی "السبل الآیله الی حمایه الوحده الاسلامیه وتعزیز مناخات الحوار والتفاهم بین اللبنانیین".واکد السید فضل الله خلال الاتصال "ضروره ان یتحمل الجمیع مسوء ولیاتهم فی العمل لتامین الاستقرار فی لبنان، لیبدا العمل الجدی لحل المشاکل الاقتصادیه والاجتماعیه، ولیکون الحوار الوسیله الوحیده والمعتمده فی مساله الخلافات فی وجهات النظر".وتلقی السید فضل الله اتصالا من رئیس الجمهوریه، میشال سلیمان هناه فیه بحلول شهر رمضان، وتداول معه فی الشوء ون اللبنانیه العامه.وکذلک تلقی اتصالات تهنئه من رئیس الحکومه فوء اد السنیوره ونائب الامین العام لحزب الله الشیخ نعیم قاسم، والوزیر السابق میشال سماحه، والمدیر العام لقوی الامن الداخلی، اللواء اشرف ریفی، وشخصیات وفاعلیات اخری.واطلع السید فضل الله من الشیخ قاسم، علی ملابسات حادث اطلاق النار من قبل المقاومه علی مروحیه الجیش اللبنانی فی الجنوب والاتصالات التی اعقبت الحادث بین المسوء ولین فی حزب الله والجیش وکذلک مع المسوء ولین فی الدوله وکان تاکید لاستمرار التنسیق بین الجیش والمقاومه علی اعلی المستویات لمواجهه التحدیات الکبیره المحدقه بلبنان وفی مقدمها التحدیات المتعلقه بالتهدیدات الصهیونیه المتواصله للبنان والمترافقه مع خروق مستمره للقرار 1701".انتهی ** 2080 ** 1718 شماره 032 ساعت 15:45 تمام