رساله الی الذهبی من نظیره العراقی تتعلق بالاتفاقیه الامنیه ...........................................................ب/ عمان/ 26 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا التقی رئیس الوزراء الاردنی نادر الذهبی فی مکتبه برئاسه الوزراء مساء الثلاثاء وزیر الثقافه العراقی مبعوث رئیس الوزراء العراقی ماهر الحدیثی الذی نقل له رساله من رئیس الوزراء العراقی نوری المالکی تتعلق بالاتفاقیه الامنیه التی وقعتها الحکومه العراقیه مع الولایات المتحده الامریکیه.وقال وزیر الثقافه العراقی فی تصریح صحفی عقب اللقاء انه ستکون هناک رسائل اخری مماثله توجه لکافه اقطار الوطن العربی لاطلاعها علی نوایا الحکومه العراقیه من توقیع هذه الاتفاقیه موکدا حرص الحکومه العراقیه علی ان تکون قریبه من العرب واطلاعهم علی صدق نوایاها من اجل الحفاظ علی تماسک الشعب العراقی وتواصله مع الاقطار العربیه.وردا علی سوال اکد الحدیثی ان الاتفاقیه تحتوی علی تطمینات لدول الجوار مضیفا ان هذا من البنود الهامه التی کان العراق حازما فیها بحیث لا یسمح للقوات الامریکیه ولا لای دوله اخری بان تستغل ارض واجواء العراق لشن حرب علی الجیران اوای دوله فی العالم.انتهی 240** ** 1837 شماره 001 ساعت 00:26 تمام