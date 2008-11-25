بروجردی : علی الدول الاسلامیه العمل بواجبها اتجاه الشعب الفلسطینی ................................................................س/ خرم اباد/ 26 تشرین الثانی/ نوفمبر/ارنا قال رئیس لجنه الامن القومی والسیاسه الخارجیه فی مجلس الشوری الاسلامی علاء الدین بروجردی ،ان علی الدول الاسلامیه العمل بواجبها الانسانی والدینی ازاء قضیه الشعب الفلسطینی المظلوم.واضاف بروجردی الیوم الاربعاء ،ان رساله نواب الشعب الایرانی الی الدول الاسلامیه خاصه مصر، ان یعملوا علی سد الاحتیاجات الضروریه للشعب الفلسطینی عبر المعابر المصریه.وقال ان اوضاع اهالی غزه انموذج واضح علی انتهاک حقوق الانسان ویمثل کارثه انسانیه کبیره.واضاف النائب بروجردی ان الشعب الایرانی ونوابه یستنکرون بشده ، الانتهاکات الصارخه لحقوق الانسان بفرض الحصار وقطع الماء والکهرباء والغذاء عن النساء والاطفال فی القطاع.واشار رئیس لجنه الامن القومی والسیاسه الخارجیه فی المجلس ،الی صمت المنظمات الدولیه خاصه الامم المتحده وقال ان الامم المتحده وبسبب نفوذ ودعم الاداره الامریکیه للصهاینه ، لاتودی واجباتها الاساسیه وتتلخص اجراء ات المنظمه بتصریحات یدلی بها الامین العام للامم المتحده بین الحین والاخر.وطالب بروجردی ،الدول الاعضاء بمنظمه الموء تمر الاسلامی الی بذل جهود مضاعفه لسد احتیاجات اهالی قطاع غزه من المواد الغذائیه والادویه .انتهی ** **2344 1463 شماره 055 ساعت 20:06 تمام