الاستراتیجیه الدفاعیه محور مقالات الصحف اللبنانیه لهذا الیوم ................................................................ب/ بیروت/ 22 کانون الاول/ دیسمبر/ ارنا قضیه "الاستراتیجیه الدفاعیه" فی الحوار الوطنی اللبنانی الذی ینطلق الیوم الاثنین فی جولته الثالثه برعایه رئیس الجمهوریه میشال سلیمان، کانت الموضوع المشترک الذی تمحورت حوله المقالات الرئیسیه للصحف اللبنانیه الصادره الیوم الاثنین.واشارت صحیفه "السفیر" الی ان الموء تمر الوطنی ینعقد علی وقع تصاعد وتیره الممارسات والتهدیدات الصهیونیه للبنان یوما بعد یوم، وآخرها ما جری فی بلده بلیدا الجنوبیه، یوم الجمعه الماضی (خطف مزارعین ) "فی وقت یبدو ان الثقه فی جدوی النقاش حول الاستراتیجیه الدفاعیه باتت مهزوزه، مع التوافق الضمنی بین الجمیع علی صعوبه التوصل الی نتیجه حاسمه قبل موعد الانتخابات النیابیه ما یبقی للحوار وظیفه واحده حتی اشعار آخر وهی الحفاظ علی استمرار فتح قنوات التواصل السیاسیه... الا اذا قرر "مدیر الحوار" عقد الجلسه الرابعه بعد الانتخابات !".وتناولت صحیفه "الاخبار" التوتر الحاصل بین فریقی الموالاه والمعارضه علی خلفیه التعیینات وتشکیل "المجلس الدستوری" ، موء کده وجود "هجوم" للموالاه فی القضاء والاقتصاد ... والامن.وتحدثت الصحیفه عن محاولات لفریق الموالاه من اجل تشکیل جهاز امنی جدید تحت اشراف رئیس الحکومه فوء اد السنیوره، وتکون مهمته مراقبه المعابر البریه والجویه والبحریه وتنضوی تحت امرته بقیه الاجهزه الامنیه.ورات صحیفه "النهار" ان الجوله الثالثه للحوار الوطنی تنعقد "وسط تضاول الآمال والطموحات حیالها الی حد اعتبارها جرعه تنشیط للتهدئه السیاسیه کاقصی حد یمکن ان یقدمه الاقطاب ال 14 المتحاورون الی اللبنانیین "عیدیه" المیلاد وراس السنه".وقالت: "ان معظم اقطاب الحوار یستبعدون تسجیل ای اختراق نوعی لمساره بعدما صارت بنود الحوار، مرتبطه بالانتخابات النیابیه ونتائجها والتحضیرات الجاریه لها"، مشیره الی ان البعض یسعی لتوظیف الجوله الجدیده فی احتواء بعض التوترات التی سادت الاسبوع الماضی اثر خضتین احدثهما تعیین هیئه الاشراف علی الحمله الانتخابیه وانتخاب نصف اعضاء المجلس الدستوری من حصه مجلس النواب.اما صحیفه "المستقبل" فتحدثت عن مشروع "استراتیجیه دفاعیه" سیتقدم به الیوم رئیس "القوات اللبنانیه" سمیر جعجع، مستوحی من النمط السویسری الذی یقوم علی "مقاومه شعبیه باشراف الدوله وسیطرتها". مشیره الی ان احدا لا یتوقع، ان تخرج جلسه الیوم عن سیاق سابقاتها.انتهی ** 2080 ** 1718 شماره 018 ساعت 14:25 تمام