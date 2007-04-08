بدء مراسم الیوم الوطنی للتکنولوجیا النوویه فی موقع نطنز النووی / موسع / .................................................................س/ طهران / 9 نیسان / ابریل / ارنا بدات مراسم الیوم الوطنی للتکنولوجیا النوویه الیوم الاثنین فی موقع نطنز النووی الذی یبعد 100 کم شمال مدینه اصفهان / وسط / بحضور رئیس الجمهوریه محمود احمدی نجاد وعدد من الوزراء واعضاء مجلس الشوری الاسلامی وسفراء الدول الاجنبیه المعتمدین لدی طهران.ومن المقرر ان یقدم رئیس موسسه الطاقه الذریه الایرانی رضا آقازاده تقریرا عن نشاطات ایران النوویه السلمیه فی المراسم .کما سیلعن رئیس الجمهوریه خبرا سارا حول بلوغ ایران مرحله اخری من الانجازات فی مجال التکنولوجیا النوویه السلمیه.وتوصل العلماء الایرانیون فی مثل هذا الیوم الی تقنیه تخصیب الیورانیوم بنسبه 5/3 بالمائه وحققت ایران الاکتفاء الذاتی فی مجال انتاج الوقود النووی .وفی اعقاب هذا الانجاز العلمی والتقنی الکبیر اصبحت الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ثامن دوله فی العالم تمتلک دوره الوقود النووی وتمت تسمیه یوم "20 فروردین" 9 نیسان من کل عام بالیوم الوطنی للتکنولوجیا النوویه.وقبل ذلک کانت دوره الوقود النووی حکرا علی الدول الخمس الدائمه العضویه فی مجلس الامن الدولی (امیرکا وبریطانیا وروسیا والصین وفرنسا) وکذلک المانیا والیابان والبرازیل.انتهی / 2344 / 1718 شماره 030 ساعت 05:16 تمام انتهای پیام O20.16-05-00