وزیر الثقافه السیرالیونی :الاستعمار هو السبب وراء تخلف افریقیا .............................................................س/ طهران / 9 نیسان / ابریل / ارنا اکد وزیر الثقافه والسیاحه السیرالیونی اوکوره آدامز الیوم الاثنین علی ان القوی الاستعماریه هی السبب وراء التخلف الراهن الذی تعانی منه القاره الافریقیه .واشار اوکوره آدامز خلال استقبال رئیس موسسه الثقافه والعلاقات الاسلامیه محمود محمدی عراقی له الیوم الی مخططات المستعمرین الاوروبیین فی استغلال واعاقه افریقیا عن التقدم ودعا الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه الی مساعده بلاده فی قضایا التعلیم الجامعی وخاصه فی الشوون الدینیه والتربویه والمراه .ووصف ایران بانها صاحبه اعرق الحضارات فی العالم واعرب عن ارتیاحه لتعزیز التعاون الثقافی والدینی بین البلدین .واعتبر مستوی العلاقات بین البلدین بالجید ودعا الی الاستفاده من تجارب ایران فی تطویر السیاحه والمراکز السیاحیه فی بلاده .من جانبه اعتبر محمود محمدی عراقی خلال هذا اللقاء تطویر العلاقات وتمتین الاواصر مع البلدان الافریقیه من الاولویات الهامه لطهران .واعرب عن امله بان تثمر هذه الزیاره فی تطویر العلاقات بصوره شامله بین البلدین .واشار الی التوقیع علی مذکره تفاهم حول التعاون الثقافی بین البلدین وقال ان هذه المذکره ستساهم فی تعزیز التعاون الثقافی والفنی والدینی بین الشعبین والحکومتین الایرانیه والسیرالیونیه .واعلن عن استعداد موسسه الثقافه والعلاقات الاسلامیه لتطویر النشاطات الثقافیه وقبول الطلبه السیرالیونیین فی قسمی الصحافه والعلوم الاسلامیه .ویزور وزیر الثقافه والسیاحه السیرالیونی ایران منذ السبت المنصرم بدعوه رسمیه من وزیر الثقافه والارشاد الاسلامی محمد حسین صفار هرندی وسیلتقی خلال هذه الزیاره التی تستغرق اسبوعا مساعد رئیس الجمهوریه ورئیس موسسه التراث الثقافی والسیاحه ووزیر الخارجیه ورئیس المکتبه الوطنیه .انتهی/ 2343/ 1837 شماره 036 ساعت 30:16 تمام انتهای پیام O20.16-30-26