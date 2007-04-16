اهم عناوین الصحف السوریه ...............................ب/ دمشق / 17 نیسان / ابریل / ارنا ***البعث - برعایه الرئیس الاسد..الموء تمر الاعلامی الدولی لدعم الشعب الفلسطیینی اواخر نیسان فی دمشق - الاستقلال..مسیره نضال حتی النصر والتحریر..الرئیس الاسد یتلقی برقیات تهنئه من الملوک والروء ساء العرب والاجانب - الشرع استعرض وقریع جهود تفعیل منظمه التحریر - البصره نفذت تهدیداتها..وخرجت الی الشارع - الصدر ینسحب من الحکومه مسجلا اول انقلاب علی المحاصصه الطائفیه - مقتل 32 طالبا امریکیا..فی مذبحه بجامعه فرجینیا *** تشرین - ازاهیر الجلاء..الرئیس الاسد یتلقی تهانی ملوک وروء ساء الدول الشقیقه والصدیقه - دعوات اممیه لمساعده اللاجئین العراقیین - مقتل 31 شخصا فی اطلاق نار بجامعه فرجینیا - الشرع لقریع: سوریه تدعم جهود تعزیز الوحده الوطنیه الفلسطینیه - بریطانیا لن تستخدم عباره الحرب علی الارهاب - الموء تمر الدولی للاعلام العربی والاسلامی فی 30 الجاری..بلال یعرض الاهداف وواجبات الصحفیین - هنیه: ملتزمون باسرانا..روسیا والصین وسویسرا نحو اقامه علاقات مع الحکومه الفلسطینیه *** الثوره - عید الاعیاد..الرئیس الاسد یتلقی برقیات تهنئه بالجلاء - برعایه الرئیس الاسد ..موء تمر دولی للاعلام..بلال: هوایتنا ان نکون اسیادا علی ارضنا - الشرع مع قریع: اهمیه التحرک العربی لرفع الحصار الجائر - فی عصر بوش..اطلاق نار فی جامعه فرجینیا یقتل 32 طالبا *** الوطن - ویبقی الجلاء مستمرا - الشرع وقریع من دمشق..ارفعوا الحصار عن الشعب الفلسطینی - عشرات آلالاف یتظاهرون ضد محافظ البصره..الصدر انسحب من الحکومه..امیرکا تستخف والمالکی یرحب - صباح دموی فی جامعه فرجینیا..34 قتیلا فی اسواء حادثه اطلاق نار فی الولایات المتحده - هنیه یوء کد تضمین البرغوثی بصفقه تبادل الاسری ومصیر آلان جونستون لایزال مجهولا انتهی 1/ 290/1437 شماره 035 ساعت 08:15 تمام انتهای پیام O28.15-08-59