تشینی یصل الی الاردن ...............................ب/ عمان/13ایار/مایو/ارنا وصل نائب الرئیس الامیرکی دیک تشینی الیوم الاحد الی مدینه العقبه الاردنیه 360 کم جنوب العاصمه عمان وذلک فی اطار جوله یقوم بها فی الشرق الاوسط .وسیبحث تشینی القادم من مصر، الوضع بالمنطقه مع الملک عبد الله الثانی خلال هذه الزیاره التی تستمر یوما واحدا.ویختتم تشینی غدا الاثنین جولته التی قادته الی کل من العراق والامارات والسعودیه ومصر والاردن.ویری بعض المراقبین ان جوله تشینی تستهدف الحصول علی دعم الدول التی زارها لموقف الولایات المتحده الامریکیه ضد ایران وتایید رویه الاداره الامریکیه تجاه العراق .وکان تشینی قد بحث خلال زیارته للسعودیه التی استغرقت بضع ساعات، مع الملک عبد الله سبل وقف اعمال العنف فی العراق، وموضوع ایران.وکان الملک السعودی قد ندد خلال القمه العربیه فی الریاض فی نهایه مارس آذار الماضی بما وصفه بالاحتلال الاجنبی غیر المشروع للعراق متهما قوی غریبه عن المنطقه بالسعی الی رسم مستقبل الشرق الاوسط.کما بحث دیک تشینی قبیل وصوله الی الاردن محادثات مع الرئیس المصری حسنی مبارک رکزت علی وسائل انهاء الفوضی فی العراق وموضوع ایران.وقال المتحدث باسم الرئاسه المصریه سلیمان عواد للصحفیین "الجانب الامریکی ابدی ترکیزا خاصا علی الوضع فی العراق وبرنامج ایران النووی انتهی -2030 1837 بازگشت شماره 060 ساعت 21:20 تمام انتهای پیام O23.20-21-28