حسینی : موضوع تعلیق تخصیب الیورانیوم غیر مقبول اطلاقا ..........................................................س/ طهران/ 5 اب / اغسطس / ارنا اکد المتحدث باسم وزاره الخارجیه سید محمد علی حسینی الیوم الاحد فی موتمره الصحفی الاسبوعی ان موضوع تعلیق التخصیب غیر مقبول اطلاقا.وبشان التصریحات التی نشرتها صحیفه فوکوس الالمانیه الاسبوعیه نقلا عن امین المجلس الاعلی للامن القومی علی لاریجانی بان موضوع التعلیق کنتیجه للمفاوضات لم یکن مرفوضا قال حسینی انا تحدثت مع السید لاریجانی بهذا الخصوص وان تصریحات لاریجانی نشرت فی هذه الصحیفه بشکل غیرصحیح .واضاف انه کما اکد السید لاریجانی فی حدیثه مع هذه الاسبوعیه فان تعلیق التخصیب کنتیجه للمفاوضات غیر مقبول .وصرح بان السید لاریجانی اکد ان قضیه التعلیق لم تکن مقبوله واعتبرها امرا حیویا.انتهی / 1487/1437 شماره 014 ساعت 11:43 تمام