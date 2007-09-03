وزیر خارجیه اوغندا یوکد اهمیه اجتماع طهران لمواجهه الهجمه الثقافیه ..................................................................س/ طهران / 4 ایلول / سبتمبر/ ارنا اکد وزیر الخارجیه الاوغندی سام کوتیسا بان "اجتماع طهران مهم جدا من ناحیه انه یمکننا من ان نکون قیاده لمواجهه الهجمه الثقافیه".واعتبر کوتیسا فی کلمه له فی اجتماع وزراء خارجیه دول عدم الانحیاز فی طهران امس الاثنین، هذا الاجتماع بانه یاتی فی اطار الاهداف المشترکه الدولیه.وقال، ان هذا الاجتماع موشر لتعهدنا فیما یتعلق بتنفیذ مبادی ء جعلت تحدیات کثیره امامنا.واضاف وزیر الخارجیه الاوغندی، ان حقوق الانسان یجب ان تحظی بالاهتمام للجمیع بعیدا عن التمییز العنصری واللغوی والاثنی او الاقلیمی.واشار الی ضروره ایجاد نظام یهتم بالفقراء اکثر واضاف، ان سیاسات التمییز الاقتصادی هی احدی المشاکل التی نواجهها حالیا.وقال، فی الحقیقه ان وحدتنا الیوم تواجه التحدی اکثر مما مضی وعلینا ان نزید من احترامنا لحقوق الانسان وان نقف امام الهجمه الثقافیه.وبدا الاجتماع الوزاری لدول عدم الانحیاز تحت عنوان "حقوق الانسان والتعددیه الثقافیه" صباح امس الاثنین اعماله فی صاله الموء تمرات الدولیه فی مقر الاذاعه والتلفزیون فی طهران بکلمه الرئیس احمدی نجاد.انتهی / 2342 شماره 004 ساعت 00:35 تمام