الجیش اللبنانی یعلن مقتل 167 جندیا فی الاشتباکات مع "فتحالاسلام " ..............................................................ب/ بیروت / 4 ایلول/ سبتمبر/ ارنـا اعلنت مصادر عسکریه فی قیاده الجیش اللبنانی الیوم ان 167 عسکریا بین ضابط وجندی قتلوا واصیب اکثر من 500 جندی آخر بجروح مختلفه فی الاشتباکات التی خاضها الجیش للقضاء علی ظاهره "فتحالاسلام " فی مخیم نهر البارد للاجئین الفلسطینیین بشمال لبنان.واکدت مصادر عسکریه لبنانیه ان الجیش تمکن من القضاء تماما علی حرکه "فتحالاسلام " بعد اشتباکات دامت 106 ایام.وستقیم قیاده الجیش احتفالا مرکزیا علی شرف نحو ثلاثه الاف عسکری شارکوا فی المعارک ضد "فتحالاسلام " التی انتهت الاحد بسقوط مخیم نهر البارد فی قبضه الجیش ومقتل زعیم المجموعه السلفیه "شاکر العبسی" ومساعدیه.ولم یتم بعد جمع الحصیله النهائیه لقتلی "فتحالاسلام " بسبب لجوء هذه الجماعه الی دفن قتلاها فی مدافن جماعیه داخل مخیم نهر البارد فضلا عن کون معظمهم من جنسیات عربیه غیر لبنانیه وغیر فلسطینیه ومن غیر المقیمین فی لبنان.واشارت المعلومات الی ان اکثر من 60 عنصرا من "فتحالاسلام " قتلوا فی المعارک العنیفه التی وقعت یوم الاحد الماضی فی اعقاب محاوله "الفرار الجماعیه" التی نفذتها المجموعات المتبقیه من الحرکه السلفیه فیما تم اعتقال 24 عنصرا لیرتفع عدد الموقوفین الی 152 موقوفا لدی القضاء العسکری.انتهی / 2080 / 1718 شماره 028 ساعت 14:43 تمام