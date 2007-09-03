الرئیس احمدی نجاد :المقاومه هی الوسیله الوحیده لانتصار الشعب الفلسطینی ...................................................................س/ طهران / 4 ایلول / سبتمبر / ارنا قال رئیس الجمهوریه محمود احمدی نجاد ،ان القضیه الفلسطینیه ورغم مرور اکثر من 60 عاما لازالت تعد جرحا جدیدا للامه الاسلامیه ولشعوب المنطقه وان الوسیله الوحیده لتضمید هذا الجرح هی مقاومه الشعب الفلسطینی مع التحلی بالایمان والوحده والصمود.واضاف الرئیس احمدی نجاد الیوم الثلاثاء لدی استقباله رئیس الدائره السیاسه لمنظمه التحریر الفلسطینیه فاروق قدومی علی هامش الاجتماع الوزاری لدول حرکه عدم الانحیاز ،ان قدره المستکبرین فی العالم فی زوال.وقال انه من السذاجه ان نعتبر امیرکا وبعض الدول الاوروبیه بانها تعمل لصالح الشعب الفلسطینی لان الکیان الصهیونی جزء وعمیل لهذه الدول.واشار الرئیس احمدی نجاد الی المکاسب التی حققها الشعب الفلسطینی خلال السنوات الاخیره وقال ان الانتصارات الکبیره تتحقق بفعل خوض المصاعب وان الشعب الفلسطینی شعب لایقهر.واکد ان ایران حکومه وشعبا تحرص وتوء من باهداف القضیه الفلسطینیه وستقف دوما الی جانب الشعب الفلسطینی .من جانبه اشاد رئیس الدائره السیاسیه لمنظمه التحریر الفلسطینیه فاروق قدومی بمواقف ودعم قائد الثوره الاسلامیه والحکومه والشعب الایرانی للشعب الفلسطینی وقال ان الحکومه الفلسطینیه تتحمل ضغوطا کبیره الا اننا سنواصل نهج النضال والجهاد فی سبیل تحریر فلسطین موکدا ان النصر النهائی سیکون حلیف الشعب الفلسطینی .انتهی / 2344/ 1837 شماره 035 ساعت 17:02 تمام