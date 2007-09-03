مبارک یبحث مع بلیر تطورات الاوضاع علی الساحه الفلسطینیه ......................................................ب/ الجزائر/4 ایلول/ سبتمبر/ ارنا اجتمع الرئیس المصری حسنی مبارک الیوم بالقاهره مع المبعوث الخاص لشوون الشرق الاوسط تونی بلیر لاجراء مباحثات حول تطورات الاوضاع علی الساحه الفلسطینیه.وقال بیان رسمی مصری ان المباحثات تناولت التطورات علی الساحه الفلسطینیه وبحث سبل قیام اللجنه الرباعیه الدولیه مستقبلا بدور ملموس فی حل النزاع الفلسطینی - الاسرائیلی ..کما اطلع بلیر الرئیس المصری علی نتائج اللقاء الذی عقده مع العاهل السعودی الملک عبد الله بن عبد العزیز امس فی مستهل جولته الشرق اوسطیه التی تسبق عقد اجتماعات عده.یذکر ان اللجنه الرباعیه الدولیه ستعقد اجتماعا علی هامش اجتماعات الامم المتحده خلال الایام المقبله کما یعقد وزراء خارجیه الاتحاد الاوروبی اجتماعا الاسبوع المقبل فضلا عن الموتمر الدولی للسلام الذی دعت الیه واشنطن فی خریف العام المقبل.وتتزامن جوله بلیر مع تحرک اوروبی لدفع عملیه التسویه فی منطقه الشرق الاوسط حیث یزور مصر حالیا نائب رئیس الوزراء وزیر الخارجیه الایطالی ماسیمو دالیما فی الوقت الذی یزور رئیس وزراء ایطالیا رومانو برودی عدد من دول المنطقه وجوله یقوم بها المنسق العام للشوون الامنیه والسیاسیه بالاتحاد الاوروبی خافییر سولانا فی المنطقه.وقد اجتمع الرئیس المصری الیوم ایضا مع نائب رئیس الوزراء ووزیر الخارجیه الایطالی حیث تم بحث الاوضاع فی منطقه الشرق الاوسط وخاصه القضیه الفلسطینیه وامکانیه قیام ایطالیا بدور فعال فی تحقیق الاستقرار والامن فی العراق ولبنان ودارفور والصومال بالتعاون مع المجموعه الاوروبیه.وتتزامن زیاره وزیر الخارجیه الایطالی الی القاهره التی تستمر یومین مع زیاره اخری لوزیره التجاره الایطالیه لبحث تطویر العلاقات التجاریه بین الجانبین وزیاده معدل الاستثمارات والمشروعات الایطالیه فی مصر.انتهی/380/ 1837 شماره 038 ساعت 17:18 تمام