مصادمات دامیه بین منتسبی الاخوان والامن بجامعه مصریه ..........................................................ب/ الجزائر/ 25 تشرین اول/اکتوبر/ارنا شهدت جامعه عین شمس المصریه امس الاربعاء مصادمات دامیه بین الطلاب من منتسبی جماعه الاخوان والامن عقب مظاهرات طلابیه .وطبقا لمصدر طلابی فقد تظاهر المئات من الطلاب المنتمین الی جماعه الاخوان المسلمین فی جامعه عین شمس واساتذه جامعیین منتمین الی الجماعه بمشارکه قیادات حرکه "التاسع من مارس" الداعیه الی استقلال الجامعات المصریه بعیدا عن سیطره اجهزه الامن احتجاجا علی شطب زملائهم من الانتخابات الطلابیه وتندیدا بزیاده المصروفات الدراسیه بنسبه %40 .وبدات المسیره من جامعه عین شمس ووصلت الی مکتب رئیس الجامعه الدکتور احمد زکی بدر .واکدت المصادر تعدی الامن الجامعی بالضرب والالفاظ النابیه علی الطلبه کما تم اعتقال 12 طالبا .وصرح مصدر طبی بالجامعه انه اصیب 20 طالبا و 4 ضباط من الحرس الجامعی فی المواجهات الدامیه التی دارت بین الطرفین اثناء خروج الطلاب من الجامعه.انتهی/380/ 2342 شماره 004 ساعت 10:16 تمام