قائد حرس الثوره الاسلامیه: ایران صامده بقوه امام تهدیدات الاعداء ..............................................................س/ مشهد / 25 تشرین الاول / اکتوبر / ارنا اکد القائد العام لقوات حرس الثوره الاسلامیه اللواء محمد علی جعفری، ان ایران صامده بکل قوه واقتدار امام ای تهدیدات صادره عن الاعداء والاستکبار العالمی.واضاف اللواء جعفری الیوم الخمیس فی مدینه مشهد / شمال شرق ایران / فی تصریح للصحفیین، ان القوات المسلحه الایرانیه ومنها قوات حرس الثوره الاسلامیه تمتلک فی الوقت الراهن قدرات عالیه جدا وتتصدی بقوه لای تهدید من قبل الاعداء.واشار اللواء جعفری الی تهدیدات امیرکا والاستکبار ضد ایران وقال، ان الاعداء یطلقون دوما مثل هذه التهدیدات والتخرصات الا ان ایران لا تعتبر هذه التهدیدات جاده.واضاف قائد قوات حرس الثوره الاسلامیه، لو نفذ الاعداء هجومهم علی ایران فاننا سنرد علیهم بضربات اشد واقسی.انتهی / 2344 / 2342 شماره 027 ساعت 15:10 تمام