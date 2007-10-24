سوریه ترد علی تقریر امریکی وتنفی وجودای موقع نووی سوری .....................................................ب/ دمشق / 25 تشرین الاول/ اکتوبر / ارنا نفی مندوب سوریه الدائم لدی الامم المتحده "بشار الجعفری" وجود ای موقع نووی فی سوریه، وذلک تعلیقا علی تقریر نشرته صحیفه "واشنطن بوست" الامریکیه عن وجود صور اقمار صناعیه لموقع نووی سوری محتمل.ونقلت نشره "سیریا نیوز" الالکترونیه السوریه الیوم الخمیس عن الجعفری قوله فی تصریحات صحفیه: ان "الشائعات عن وجود موقع نووی استهدفته الطائرات الاسرائیلیه یهدف الی التقلیل من شان انتهاک اسرائیل للمجال الجوی السوری".وکانت "واشنطن بوست" نقلت فی عددها الذی نشر امس عن "معهد العلوم والامن الدولی"، ان "صورا جویه التقطت قبل الغاره الاسرائیلیه علی سوریه فی ایلول الماضی تبین مبانی قید الانشاء مماثله فی تصمیمها لمفاعل نووی فی کوریا الشمالیه".وکانت سوریه وکوریا الشمالیه نفتا تقاریر عن وجود تعاون نووی سری بینهما.وحذرت سوریه من ان الاتهامات بوجود نشاط نووی سوری قد تکون تمهیدا لعدوان علی سوریه مستقبلا.وقال تقریر لمعهد العلوم والامن الدولی، حسب الصحیفه الامریکیه، ان الموقع یطل علی نهر الفرات ویقع الی الشمال مباشره من قریه "التبنه" فی محافظه دیر الزور علی بعد 145 کیلومترا من الحدود العراقیه.واوضح الجعفری، انه "لا یوجد فی المنطقه سوی المرکز العربی لدراسات المناطق الجافه "اکساد" التابع للجامعه العربیه والذی نفی موء خرا انه تعرض لهجوم من الطائرات الاسرائیلیه".واکدت قوات الاحتلال الصهیونی قیام طائراتها بخرق الاجواء السوریه فی السادس من ایلول الماضی وانها استهدفت موقعا عسکریا، لکنها لم تدل بمزید من التفاصیل عن هذا الموقع.واعلنت سوریه ان الغاره الصهیونیه استهدفت بناء ا عسکریا قدیما (منسق ) وانها لم تطل ای اهداف "مهمه".وقال الجعفری: "لا نعلم علی وجه الیقین ماذا کان هدفهم، لکن نیران دفاعنا الجوی تصدت لهم فاسقطوا ذخیرتهم وخزانات وقودهم".ونقلت صحیفه واشنطن بوست عن مفتش نووی سابق لدی الامم المتحده، "ان صور الاقمار الصناعیه تظهر موقعا یشبه مفاعلا نوویا فی کوریا الشمالیه".لکنها قالت ایضا: ان "خبراء نوویین دعوا الی توخی الحذر فی تفسیر صور معهد العلوم والامن الدولی"، مشیرین الی ان "نوع المفاعلات الذی تفضله کوریا الشمالیه لیس له خصائص ممیزه یمکن روء یتها من الجو".وتمتلک سوریه مفاعلا نوویا صغیرا معلنا یستخدم فی البحوث النوویه ویخضع لضمانات الوکاله الدولیه للطاقه الذریه.وکان رئیس وکاله الطاقه الذریه "محمد البرادعی" قال: ان "الوکاله لا تملک ای معلومات عن وجود مفاعل نووی غیر معلن فی سوریه"، معربا عن "امله فی الحصول علی معلومات بشان التقاریر الصحفیه فی هذا الشان قریبا".انتهی 3 / 2131 / 2133 / 290/ 1463 شماره 034 ساعت 15:57 تمام