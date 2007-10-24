مساعد (ارنا): ماکنه الحرب النفسیه للغرب عاجزه عن تحطیم اراده الشعب الایرانی .................................................................س/ طهران / 25 تشرین الاول / اکتوبر / ارنا قال مساعد المدیر العام لوکاله الجمهوریه الاسلامیه للانباء (ارنا) احمد جعفری جمازکتی الیوم الخمیس خلال لقائه فی طهران بعدد من مسوولی وکاله الانباء السوریه (سانا) ،ان ماکنه الحرب النفسیه للغرب عاجزه عن تحطیم اراده الشعب الایرانی.واشار جمازکتی الی محاولات وسائل الاعلام التابعه للوبی الصهیونی فی نشر الشائعات فی المجتمعات المتقدمه وقال ان الهدف من وراء النشاطات المنسقه لوسائل الاعلام الغربیه هو لجر شعوب هذه الدول لاتخاذ موقف انفعالی وابعادهم عن الدفاع المشروع عن الانظمه السیاسیه.وقال ان ماکنه نشر الاکاذیب الغربیه عندما تعجز عن مواجهه اراده الشعوب تحاول من خلال نشر الشائعات الی استهداف الوفاق الوطنی فی ذلک البلد وهذا مایواجهه الشعبین الایرانی والسوری فی الوقت الراهن .ووصف جعفری جمازکتی ،الحرب الاخیره التی شنها الکیان الصهیونی ضد لبنان بانها کشفت عجز قدره تل ابیب العسکریه والتی تم تضخیم هذه القدره فی وسائل الاعلام التابعه للصهاینه .واکد ان وسائل الاعلام الغربیه تعمل فی الوقت الراهن علی بث الشائعات بهدف النفوذ وکسر وحده الشعوب والحکومات المستقله لذا فان وسائل الاعلام الایرانیه والسوریه قادره من خلال التعاون الثنائی احباط ستراتیجیه رجال الحرب والاجهزه الامنیه فی الغرب .واعلن مساعد "ارنا" استعداد وکاله الجمهوریه الاسلامیه لتبادل الاخبار والتعاون الاعلامی وتدریب الکوادر مع وکاله "سانا" .من جانبه دعا وفد وکاله "سانا" الی تعزیز التعاون الاعلامی بین وکالتی الانباء الایرانیه والسوریه.انتهی / 2344/ 1463 شماره 035 ساعت 15:59 تمام