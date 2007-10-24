سوریه وبلغاریا تبحثان الاوضاع فی المنطقه ......................................ب/ دمشق / 25 تشرین الاول / اکتوبر / ارنا بحث نائب وزیرالخارجیه السوری "فیصل المقداد" ومعاون وزیر خارجیه بلغاریا "فهیم تشاووشیف" الیوم الخمیس، العلاقات الثنائیه بین سوریه وبلغاریا وسبل تعزیزها والاوضاع فی المنطقه ذات الاهتمام المشترک.وبحسب الوکاله السوریه للانباء "سانا"، فقد استعرض نائب وزیر الخارجیه السوری الاوضاع فی الشرق الاوسط التی تشهد توترا بسبب استمرار احتلال "اسرائیل" للاراضی العربیه المحتله وتهربها من استحقاقات "السلام العادل والشامل" وبسبب الغزو الامیرکی للعراق اضافه الی التطورات فی لبنان وفلسطین.واشارت الوکاله السوریه للانباء الی ان "تشاووشیف" عبر من جانبه عن اهتمام حکومته الکبیر بتطویر العلاقات الثنائیه والارتقاء بها واکد ان بلاده ستساهم فی نقل وجهات نظر سوریه الی الاتحاد الاوروبی فی ضوء اقتناعها بالدور المحوری لسوریه فی تحقیق السلام الشامل فی الشرق الاوسط الذی یتیح عوده الجولان السوری المحتل الی سوریه.انتهی 3 / 2133 / 290/ 1463 شماره 053 ساعت 19:04 تمام