الرئیس احمدی نجاد : الشعب الایرانی اهل الحوار والمنطق ....................................................س/ طهران / 25 تشرین الاول / اکتوبر / ارنا اکد رئیس الجمهوریه محمود احمدی نجاد الیوم الخمیس مره اخری علی ان الشعب الایرانی اهل الحوار والمنطق ویدرس ای اقتراح یقدم له.واضاف الرئیس احمدی نجاد،ان ایران تقبل بالاقتراحات التی تتضمن مطالیب جیده وترفض مادونها.واکد رئیس الجمهوریه خلال لقائه بمجموعه من المواطنین مکفوفی البصر، علی وصول الشعب الایرانی الی قمم المفاخر بعنایه الباری تعالی وبصموده مبدیا اسفه لوضع الاعداء والذین یضمرون الشر للشعب الایرانی ،العراقیل امام تقدم وتطور الشعب الایرانی.وشدد الرئیس احمدی نجاد علی ان اعداء ایران یعلمون بعجزهم وان شعوب العالم لاتقبل بتصریحاتهم .وقال ان غالبیه اعدائنا تیقنوا بقدره الشعب الایرانی واعترفوا رسمیا بحق ایران ماعدا بلد واحد او بلدین متغطرسین .واکد الرئیس احمدی نجاد علی ان العزه والنصر حلیف الشعب الایرانی والهزیمه والعار لاعداء ایران.انتهی / 2344/ 1463 شماره 056 ساعت 19:49 تمام