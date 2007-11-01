آمریکا توکد استعدادها لمساعده مصر فی تنفیذ برنامجها النووی ..............................................................ب/ الجزائر/ 2 تشرین الثانی / نوفمبر/ ارنا اعلن سفیر الولایات المتحده الامریکیه بالقاهره فرانسیس ریتشاردونی استعداد بلاده الکامل لمساعده مصر والتعاون معها اذا رغبت فی ذلک ، من اجل تنفیذ برنامجها للاستخدامات السلمیه للطاقه النوویه .وقال ریتشاردونی فی تصریحات له امس بالقاهره " نحن مستعدون للتعاون مع مصر اذا ارادت ذلک ولدینا خبره وتکنولوجیا فی هذا الصدد ، وکانت هناک مشاورات فی مجالات العلم النووی والانتاج والتکنولوجیا المطبقه فی هذا المجال حیث لنا خبره علمیه تطبیقیه" واضاف تعلیقا علی اعلان الرئیس المصری حسنی مبارک قبل ایام بدء دخول البلاد عصر الطاقه النوویه للاغراض السلمیه ان مصر لدیها فرصه الاختیار علی المستوی العالمی للتکنولوجیا التی تناسبها فی مجال الاستخدام السلمی للطاقه النوویه مثل دول روسیا والصین وفرنسا وبریطانیا والیابان وآمریکا، معربا عن اعتقاده بان مصر سوف تختار التکنولوجیا المناسبه لها .انتهی/380/1437 شماره 004 ساعت 08:35 تمام