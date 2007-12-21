مصر ترفض قرار الکونغرس تعلیق 100 ملیون دولار من المساعدات الامریکیه ...................................................................ب/ الجزائر/ 22 تشرن اول/ دیسمبر/ ارنا وسط بوادر ازمه جدیده فی مسار العلاقات المصریه الامیرکیه بعد قرار الکونغرس تعلیق مائه ملیون دولار من المساعدات المقدمه لمصر وربطها ببعض الشروط ، اصدرت وزاره الخارجیه المصریه بیانا حملت فیه "قوی داخل ( اللوبی الیهودی ) بالولایات المتحده وخارجها (الکیان الصهیونی ) مسئولیه الحاق الضرر بعلاقات البلدین .وتم تعلیق صرف 100 ملیون دولار من "المساعدات العسکریه او الاقتصادیه المرصوده لمصر فی موازنه 2008 مع منح وزیره الخارجیه کوندولیزا رایس الحق فی اعاده صرف هذه الاموال لمصر بعد 45 یوما من هذا القرار اذا رات فی ذلک خدمه لمصلحه الامن القومی الامیرکی".وفی اول رد فعل له علی قرار الکونغرس، قال المتحدث الرسمی لوزاره الخارجیه المصریه فی بیان نشرته الصحف المصریه الیوم انه کان واضحا منذ بدایه اثاره الموضوع فی الکونجرس " وجود قوی داخل وخارج الولایات المتحده یهمها الحاق الضرر " بالعلاقات المصریه الامیرکیه من خلال فرض مشروطیات علی مصر مع علمها التام بالموقف المصری الثابت برفض " الاملاء ات الخارجیه " .والشروط التی نصت علیها الصیغه التی اقرت، هی احراز مصر تقدما فی تبنی وتطبیق اصلاحات قضائیه تصون استقلالیه القضاء، ومراجعه الاجراء ات الجنائیه وتدریب قیادات الشرطه علی الممارسات الحدیثه للامن للحد من انتهاکات افرادها، ورصد وتدمیر شبکه تهریب الاسلحه عبر الانفاق التی یتم حفرها بین مصر وغزه.واضاف المتحدث باسم الخارجیه حسام زکی فی بیانه الرسمی انه من المعروف ان " اللوبی المرتبط باسرائیل " قد لعب دورا فی هذا الموضوع لتحقیق اهداف ومصالح لا تخفی علی احد ، موکدا ان مثل هذه الالاعیب والمحاولات الفجه لن تحقق الهدف منها.انتهی 1437**380** شماره 016 ساعت 13:42 تمام