الجلبی : زیاره الرئیس احمدی نجاد الی العراق ستکون هامه ........................................................س/ طهران/ 27 شباط/ فبرایر/ارنا قال رئیس حزب الموتمر الوطنی العراقی احمد الجلبی الیوم الاربعاء فی حدیث لمراسل ارنا ان زیاره المرتقبه للرئیس محمود احمدی نجاد الی العراق تعتبر زیاره هامه.واضاف ان هذه الزیاره بامکانها رفع مستوی العلاقات بین الشعبین الایرانی والعراقی وهو موء شر آخر علی دعم ایران لحکومه نوری المالکی .واشار الی ان الحکومه العراقیه تقوم علی اسس دیمقراطیه والمشارکه الجماهیریه فی تقریر مصیرها وان حکومه المالکی منبعثه من آراء الشعب العراقی.واستطرد قائلا هناک علاقات عریقه بین العراق وایران ولهذین البلدین الجارین اواصر اجتماعیه وثقافیه ودینیه مشترکه .وقال ان تنمیه العلاقات الثنائیه تعتبر من اهم اهداف هذه الزیاره موضحا ان الرئیس الایرانی سیزور مختلف المناطق فی العراق کما سیزور الاماکن الدینیه والتاریخیه والثقافیه فی العراق .واشار الی الحوار بین بغداد وطهران وواشنطن حول امن العراق وقال ان مصالح ایران وامیرکا تقتضی بان یستمر هذا الحوار البناء.انتهی ** 1487 1437** شماره 019 ساعت 12:21 تمام