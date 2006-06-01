تصریح للناطق الرسمی باسم الحکومه الاردنیه حول الملف الایرانی # عمان / 2 یونیو / حزیران / ارنا اکد الناطق الرسمی باسم الحکومه الاردنیه ناصر جوده علی ان الموقف الاردنی من حل مساله الملف النووی الایرانی جلی وواضح عبر عنه واکده غیر مره العاهل الاردنی عبدالله الثانی و هو ضروره حل هذه المساله بالطرق الدبلوماسیه والسلمیه. وقال الناطق الرسمی فی تصریح صحفی له مساء الخمیس حول المبادره الامریکیه التی طرحتها وزیره الخارجیه کوندولیزا رایس بشان هذه المساله .. ان الحکومه الاردنیه تعتقد بان المبادره الامریکیه تاتی فی هذا الاطار.. وتامل ان یتم التعامل معها ایجابیا کسبیل لتفادی التصعید وتجنیب المنطقه نتائج خطیره قد تترتب علیه. وکانت رایس ابدت امس استعداد واشنطن للمشارکه فی المفاوضات حول الملف النووی الایرانی شریطه تعلیقها تخصیب الیورانیوم. انتهی 1586/1437-2030