الامن السوری یجهض عملیه استهدفت مبنی مهجور قرب التلفزیون فی دمشق # دمشق / 2 حزیران / یونیو / ارنا صرح مصدر مسوول فی وزاره الداخلیه السوریه الیوم الجمعه، "ان قوات الامن المختصه تصدت فی ساعه مبکره من صباح الیوم لمجموعه ارهابیه متطرفه بعد ان اشتبهت بها فی منطقه الجمارک خلف ساحه الامویین بدمشق". ونقلت الوکاله السوریه للانباء (سانا) عن المصدر قوله "انه تم التعامل مع افراد المجموعه وان الاشتباک اسفر عن مقتل اربعه من الارهابیین وجرح اثنین والقاء القبض علی اربعه اخرین". واضاف المصدر الذی لم تشر سانا الی اسمه "ان احد عناصر المجموعه الامنیه استشهد وجرح اخران ومازال التحقیق جاریا مع افراد المجموعه الارهابیه المعتقلین" . وجدیر ذکره ان المنطقه التی وقع فیها الاشتباک تقع فی قلب العاصمه دمشق و هی منطقه غایه فی الحساسیه. وبحسب مصدر رسمی سوری فان المجموعه الارهابیه کانت تخطط للتسلل الی مبنی مهجور یقع بین مبنی الاذاعه و التلفزیون و الامن الجنایی لکن تواجد عناصر الامن بکثافه فی تلک المنطقه و خاصه انها تقع علی مقربه من وزاره الدفاع و هیئه الارکان للجیش السوری یجعل من نجاحای عملیه تخریبیه امرا مستحیلا. یشار الی ان قوات الامن السوری کانت اشتبکت الاسبوع الماضی مع مجموعه من تنظیم "جند الشام" و تمکنت من قتل شخص واعتقال سته آخرین و ذلک فی مدینه الرقه (550 کیلو متر شمال شرق دمشق ). ونقلت مصادر مطلعه: انه من خلال التحقیق اتضح ان عناصر المجموعه الارهابیه سعودی ویمنی وسوریین. وظهر تنظیم جند الشام التکفیری اول مره فی سوریا فی حزیران یونیو العام الماضی حیث اشتبکت عناصر من الامن السوری مع مجموعه من التنظیم فی منطقه "دف الشوک" بدمشق واسفر الاشتباک حینها عن مقتل قائد المجموعه ومساعده. کما جرت عده اشتباکات بین السلطات الامنیه السوریه ومجموعات من هذا التنظیم فی عدد من المدن السوریه منها حماه و حلب و الحسکه و ریف دمشق. انتهی 3/2130/290/1437