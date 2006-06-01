شخصیه لبنانیه : الامام الخمینی حقق انتصارا کبیرا فی مواجهه القوی

طهران / 15 تموز/ يوليو/ ارنا –قالت الخارجية الايرانية في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة للتوقيع على الاتفاق النووي: اننا نؤكد مرة اخرى على ضرورة الحفاظ على الاتفاق وتنفيذ جميع بنوده من جانب جميع الاطراف مؤكدة ان ايران مصممة على اتخاذ موقف حازم ضد اي سلوك غير مسؤول.