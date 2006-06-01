شخصیه لبنانیه : الامام الخمینی حقق انتصارا کبیرا فی مواجهه القوی الاستکباریه # طهران / 2 حزیران / یولیو / ارنا قال "ابراهیم عبد المنعم عواضه" عضو لجنه الحریات العامه لنقابه المحامین فی بیروت ، نائب رئیس لجنه مقاومه التطبیع والتوطین فی هذه النقابه ان الامام الخمینی حقق انتصارا کبیرا فی مواجهه القوی الاستکباریه.
واعتبر عواضه انتصار الامام الخمینی هو نصر لجمیع الشعوب المسلمه
التی تنادی بالحریه والاستقلال .
واشاد عواضه بالموء تمرات والندوات الدولیه التی تقیمها الجمهوریه
الاسلامیه الایرانیه قائلا : ان الامه الاسلامیه لو اجتمعت کامله علی مبادی ء
ونهج الامام الخمینی لما بقی طاغیه علی وجه الارض ولتم تحریر فلسطین
المغتصبه .
ووصف محاولات آمریکا فی المنطقه بانها تقوم علی اساس " فرق تسد"
قائلا ان سیاسات الولایات العدائیه ضد العرب والمسلمین تستهدف الدفاع
عن الکیان الصهیونی .
انتهی / 1454/1437