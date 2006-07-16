ایه الله الحائری یدین الاعتداء الغاشم علی لبنان # طهران / 17 تموز / یولیو / ارنا ادان احد مراجع التقلید فی مدینه قم سماحه ایه الله السید کاظم الحسینی الحائری فی بیان اصدره الیوم الاثنین الاعتداء الغاشم علی لبنان. وجاء فی البیان " مره ثانیه یعاود الصهاینه الیهود هجومها الشرس علی المسلمین وبالخصوص فی فلسطین ولبنان الصامدین ،وهذا انما یدل علی انهیارهم امام ضربات حزب الله والمقاومه الاسلامیه" . واضاف " ونحن فی الوقت الذی ندین هذا العدوان علی الشعب اللبنانی المظلوم نوکد ان المعرکه لیست معرکه اسرائیل مع حزب الله فی لبنان ،ولامع الشعب اللبنانی بالخصوص ،وانما المعرکه، معرکه الاسلام کله مع الکفر کله" .واشار البیان الی ان الکفر العالمی قد بدا الیوم هذه المعرکه بفلسطین ولبنان وبحجج واهیه تجاه حزب الله ،ولکننا نعلم ان اهدافهم الخبیثه لاتقف عند هذا الحد بل تشمل کل العالم الاسلامی بمن فیهم من تخاذل ویتخاذل من حکام العرب امام هذا العدوان الغاشم . وطالب ایه الله الحائری الامه الاسلامیه الی نفظ تراب الهزیمه والتقدم بحزم واراده لتاء یید المجاهدین فی لبنان وبذل الغالی والنفیس لقطع ایادی الکفر العالمی الذی بدا الهجوم علی العالم الاسلامی اجمع . انتهی / 2344/ 1837