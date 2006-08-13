ابرز عناوین الصحافه الکویتیه # الکویت/ 14 اب / اغسطس/ ارنا الرای العام ........... - حال من الارباک والهزیمه الواضحه تسود القیاده السیاسیه و العسکریه و الشارع فی اسرائیل - لحود : اذا اوقف الاسرائیلیون عدوانهم فالمقاومه ستوقف الرد - اعتقال 16 شخصا کانوا یخططون لاغتیال مقربین من المالکی السیاسه ......... - الجیش الاسرائیلی فشل حتی فی لملمه جرحاه فی یاطر و الخیام - لیفنی : لا جیش فی العالم یمکنه نزع سلاح حزب الله بالقوه العسکریه وحدها - الصحف الامیرکیه : تکهنات بقصر عمر الحکومه الاسرائیلیه و " البطه العرجاء" اولمرت - قائد القاعده فی بریطانیا احد المعتقلین فی الخطه الارهابیه الانباء ......... - الحرب الثانیه لاولمرت ... داخلیه - رئیس الارکان الاسرائیلی یعترف بعجز قواته امام "کاتیوشا" حزب الله - ایران تهدد بالانسحاب من الوکاله الدولیه للطاقه : نحن لم نعد نثق بالاوروبیین انتهی / 340 / 1718