ابرز عناوین الصحف الاردنیه

لندن/ 27 حزيران/ يونيو/ ارنا - صرح السفير والممثل الدائم لايران لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تعاني من تداعيات الحظر الأحادي وغير القانوني، تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات في العالم لسنوات عديدة، ولم تتمكن من الاستفادة من دعم المجتمع الدولي.