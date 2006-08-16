ابرز عناوین الصحف الاردنیه # عمان/17اب/اغسطس/ارنا *** الرای .............. - الملک یوکد لعباس دعم الاردن لجهود السلطه بالحفاظ علی الوحده الوطنیه الفلسطینیه - هجوم دبلوماسی علی بیروت والجیش اللبنانی ینتشر بالجنوب الیوم - عباس یعلن بدء المشاورات لتشکیل حکومه وحده وطنیه - تفجیرات وهجمات فی بغداد والبصره والموصل تقتل عشرات - اصابه 6 جنود کندیین فی هجوم لطالبان - تل ابیب: الحرب لم تنته بعد ونرفض مشارکه مالیزیا بالقوه الدولیه - استشهاد 3 فلسطینیین فی عدوان اسرائیلی علی خانیونس *** الدستور ............... - فنلندا: لبنان لن ینعم بسلام دائم دون حل القضیه الفلسطینیه - اسرائیل تلوح باستئناف العدوان والبقاء فی لبنان لاشهر - لحود: من المعیب طلب نزع سلاح حزب الله ودماء الشهداء لم تجف بعد - مقتل 21 عراقیا بانفجار 3 مفخخات فی بغداد - دمشق تحذر: احتلال الجولان لن یدوم الی الابد *** الغد ............. - لجنه الاسری تدعو لعدم ممانعه ادراجهم ضمن تبادل بین اسرائیل وحزب الله - الحکومه اللبنانیه تامر الجیش بالانتشار فی الجنوب اعتبارا من الیوم - الیونیفیل: اسرائیل قتلت 4 من عناصر حزب الله انتهی / 240 / 2342