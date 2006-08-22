وفد ایرانی یزور محطه کالینین النوویه فی روسیا

طهران/ 31 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 151 الفا و466 شخصا، فيما توفي 63 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران 7797 شخصا.