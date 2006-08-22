وفد ایرانی یزور محطه کالینین النوویه فی روسیا # موسکو/ 23 آب / اغسطس / ارنا اعلنت وکاله الطاقه الذریه الروسیه ان وفدا ایرانیا برئاسه مساعد منظمه الطاقه الذریه محمود جنتیان یزور الیوم الاربعاء محطه کالینین النوویه فی روسیا. والهدف من زیاره الوفد الایرانی هو التعرف علی طبیعه العمل ومرکز التدریب للمحطه واجراء المباحثات مع الجانب الروسی لتدریب کوادر محطه بوشهر النوویه فی هذه المحطه. ویضم الوفد ایضا رئیس مشروع محطه بوشهر النوویه علی رضا مرادیان وممثل منظمه الطاقه الذریه الایرانیه فی روسیا. ویرافق الوفد الایرانی مسوولو شرکتی "روس انرغو اتم" و"اتم استروی اکسبرت". وتقع محطه کالینین النوویه فی محافظه تیور الواقعه الی الشمال من العاصمه الروسیه موسکو وتتشابه مع محطه بوشهر النوویه الامر الذی ادی الی اختیارها لتفقد الوفد الایرانی. ووصل الوفد الایرانی امس الثلاثاء الی موسکو واجتمع الی مسوولی شرکه "اتم استروی اکسبرت". انتهی / 1453 / 2342