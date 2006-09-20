دول عدم الانحیاز تدعم مشروع قرار حول التهدید النووی الاسرائیلی # فیننا / 21 ایلول سبتمبر/ ارنا قال سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه علی اصغر سلطانیه بان سفراء الدول الاعضاء فی حرکه عدم الانحیاز وفی اجتماع عقدوه علی هامش الجمعیه العامه للوکاله الدولیه للطاقه الذریه فی فیینا، اعلنوا دعمهم لمشروع قرار مقترح یتعلق بالتهدید الذی تشکله قوه اسرائیل النوویه. ومشروع القرار المتعلق ب"قدره اسرائیل النوویه والتهدید الذی تطرحه" تقدمت به الجامعه العربیه ولقی دعما من الکثیر من الدول. وصرح سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه لمراسل ارنا فی فیینا قائلا، انه تقرر من خلال التقریر الاجمالی الذی قدمه رئیس الاجتماع الذی تتولاه کوبا ان تتم تلاوه جزء من البیان الختامی لقمه دول عدم الانحیاز فی هافانا بشان نزع اسلحه الدمار الشامل من منطقه الشرق الاوسط وکذلک الاعراب عن القلق ازاء التهدید الذی تشکله القوه النوویه لدی اسرائیل. واضاف سلطانیه، انه تم الاتفاق ایضا تقدیم البند المتعلق بقمه دول عدم الانحیاز فی هافانا وتسجیلها ضمن وثائق الجمعیه العامه للوکاله الدولیه للطاقه الذریه. یذکر ان الجمعیه العامه الخمسین للوکاله الدولیه للطاقه الذریه بدات اعمالها یوم الاثنین فی العاصمه النمساویه فیینا. ویشارک فی هذا الاجتماع التی تستمر اعماله حتی یوم غد الجمعه خبراء ووفود رفیعه المستوی فی الشوون النوویه من 140 دوله فی العالم لدراسه مقترحات لضمان تامین الوقود النووی للدول. ویبحث الاجتماع ایضا فی کیفیه تامین الوقود للمفاعلات النوویه وفی ذات التقلیل من اخطار انتشار الاسلحه النوویه. انتهی / 2342