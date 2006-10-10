مصدر عراقی : ایران تبیع الکهرباء للعراق عن طریق نهر اروند # بغداد/ 11 تشرین الاول / اکتوبر/ ارنا قال مصدر بوزاره الکهرباء فی العراق ان الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه تبیع الکهرباء للعراق عن طریق نهر اروند. واضاف المصدر الیوم الاربعاء ان ایران تصدر الف میغاواط من الکهرباء عن طریق خط نقل الطاقه من نهر اروند الی العراق . وصرح ان وزارتی الدفاع والکهرباء العراقیتین تقومان حالیا بتطهیر مجری النهر من الالغام المتبقیه من الحرب العراقیه المفروضه علی ایران بغیه توفیر الارضیه لتنفیذ المشروع . واضاف المصدر انه وقع وزیر الکهرباء العراقی خلال زیارته الاخیره الی طهران اتفاقیه متعلقه بتنفیذ المشروع مع الجانب الایرانی . وحسب المشروع المذکور من المقرر ان یربط خط الکهرباء من مدینه آبادان الی البصره. وتنقل ایران حالیا 150 میغاواط من الکهرباء عن طریق سربل ذهاب الواقعه بمحافظه کرمانشاه الی مدینه خانقین التابعه لمحافظه دیالی . انتهی / 1453/ 1837