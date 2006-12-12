روسیا تعلن بان الوقود النووی جاهز للارسال الی محطه بوشهر # موسکو / 13 کانون الاول / دیسمبر/ ارنا اعلن المتحدث باسم مصنع "نوفسیبیرسک" للصناعات الکیمیاویه الروسیه ومرکز انتاج الوقود النووی لمحطه بوشهر النوویه بان شحنه الوقود النووی الخاصه بهذه المحطه جاهزه للارسال الی ایران. وافادت وکاله ایتارتاس الروسیه ان سیرغی غوریانوف صرح الیوم الاربعاء، ان هذا المصنع وفور تسلمه ایعازا من شرکه "تول" (الشرکه التی کلفت المصنع بانتاج الوقود النووی ) سیقوم بارسال الوقود المذکور الی ایران. واشار الی الزیاره التفقدیه التی قام بها خبراء ایرانیون اخیرا الی مصنع "نوفسیبیرسک" وقال، ان الخبراء الایرانیین اعربوا عن ارتیاحهم لمستوی جوده الوقود النووی. وقال، ان الوقود النووی لمحطه بوشهر النوویه موجود الان فی مخازن المصنع وفی حاویات خاصه ویتم الاحتفاظ بها فی ظل مراقبه خاصه من قبل خبراء ایرانیین. من جانبه صرح رئیس مصنع "نوفسیبیرسک" وادیم رازین بان حجم الوقود النووی الخاص بمحطه بوشهر النوویه یبلغ نحو مائه طن. بدوره اعلن رئیس شرکه "اتم استروی اکسبرت" (الشرکه التی تولت بناء محطه بوشهر) بان تسلیم الوقود للمحطه سیجری وفقا للبرنامج الزمنی المحدد ابتداء ا من اذار القادم. ووفقا لما اوردته وکاله "نیوز رو" الروسیه فان سیرغی شماتکو صرح عقب محادثاته فی طهران مع رئیس موسسه الطاقه الذریه الایرانیه، انه ستجری خلال الشهر القادم الاجراء ات التمهیدیه لنقل الوقود النووی الی ایران وتشمل قضایا الشحن والنقل والحصول علی ترخیص لنقله من الجانب الایرانی. ووفقا للاتفاقیه المبرمه بین ایران وروسیا سیتم تدشین محطه بوشهر النوویه فی ایلول/ سبتمبر من العام القادم. انتهی / 2342