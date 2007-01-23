الجیش الصهیونی یعتقل اکثر من 40 فلسطینیا # القدس المحتله/ 24 کانون الثانی/ ینایر/ ارنـا اعتقلت قوات الاحتلال الصهیونی اکثر من 40 فلسطینیا فی حمله مداهمات واعتقالات جدیده فی الضفه الغربیه المحتله. وافادت مصادر فلسطینیه ان قوات الاحتلال شنت فجر الیوم الاربعاء حمله مداهمات جدیده شملت مدن: رام الله، بیت لحم، الخلیل ، قلقیلیا، وطولکرم بالاضافه الی العدید من البلدات والقری التابعه لهذه المدن. واوضحت مصادر المعلومات ان 25 من المعتقلین الفلسطینیین الجدد ینتمون لحرکه حماس فیما ینتمی الآخرون الی حرکتی فتح والجهاد الاسلامی. وکانت الزوارق الحربیه الصهیونیه فتحت اللیله الماضیه نیران رشاشاتها الثقیله باتجاه مراکب الصید الفلسطینیه قباله مدینه رفح فی جنوب قطاع غزه ما ادی الی اصابه ثلاثه صیادین ثم قامت البحریه الصهیونیه باعتقالهم. وذکرت مصادر فلسطینیه ان قوات الاحتلال الصهیونی لا تزال تحتجز الصیادین الثلاثه رغم جروحهم، فی حین یجری الجانب الفلسطینی اتصالات مع سلطات الاحتلال الصهیونی لتامین الافراج عن الصیادین واعادتهم الی ذویهم. انتهی / 2080 /1437