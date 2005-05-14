آصفی :احاله الملف النووی الی مجلس الامن ، موضوع عفا علیه الزمن (اضافه ثانیه واخیره ) # طهران / 15 ایار/ مایو/ ارنا وحول موضوع شراء شرکه روفر البریطانیه من قبل ایران وتصریحات المتحدث عن الشوون الاقتصادیه فی السفاره الایرانیه فی لندن بشان هذا الموضوع قال ان هذه التصریحات لم تنقل بشکل دقیق وهذا الموضوع لایرتبط بوزاره الخارجیه وانما یرتبط بالوزاره ذات الصله. وحول قیام الامیرکیین بانتهاک حرمه القرآن الکریم فی سجن غوانتانامو قال : للاسف نشهد العداء للاسلام فی قطاعات واسعه من امیرکا. واستطرد قائلا : اننا حین نواجه مثل هذا العمل البغیض لانملک سوی الاعراب عن الاسف والاحتجاج ولیس بامکاننا صنع ای شی ء ولکن ینبغی للمسوولین الامیرکیین اعلان استنکارهم بشکل صریح وسریع للغایه ومعاقبه المسوول عن هذا الفعل . وشدد آصفی ان العالم لابد ان یدرک ان توجیه الاهانات لای دین لن یکون بدون عواقب ونتائج وفی هذا الحال ستتوقف النزاعات الثقافیه وانتهاک البعض لقیم البعض الاخر. وحول التطورات الاخیره فی اوزبکستان قال آصفی ان هذه التطورات شان داخلی لهذا البلد ونتوقع ان لاتتدخل البلدان الاخری فی هذا الموضوع . واکد فی الوقت نفسه علی ضروره حل هذا الموضوع عبر الطرق السلمیه والحوار والاهتمام بآراء المواطنین وتجنب القیام بخطوات تبعث علی تشدید الاضطرابات . وحول تصریحات فرح کریمی النائبه فی البرلمان الهولندی المبتنیه علی سوء معاملتها فی المطار خلال مغادرتها ایران قال ان کریمی دخلت البلاد بجواز سفر ایرانی وتعرضت الی اجراء ات التفتیش شانها فی ذلک کشان المواطنین الاخرین . واوضح آصفی ان سوء تفاهم حصل خلال ذلک لکنه لم یکن هاما بشکل کبیر ،وان ذلک یشکل تطبیق قوانین التفتیش علی مواطن ایرانی دخل البلاد بجواز سفر ایرانی کما تطبق هذه الاجراء ات علینا اثناء سفرنا الی الخارج. واضاف المتحدث باسم وزاره الخارجیه ان وزاره الخارجیه الهولندیه طرحت بعض التساوء لات بهذا الشان وقد قامت السفاره الایرانیه فی هولندا بالاجابه علیها. واشار الی عقد جوله جدیده من المفاوضات الاقتصادیه بین ایران واوروبا یوم الثلاثاء فی الاسبوع الحالی وارتباط هذا الموضوع بالمفاوضات النوویه بین الجانبین مستقبلا قال آصفی ان المفاوضات الاقتصادیه مع اوروبا ستعقد یومی الثلاثاء والاربعاء فی هذا الاسبوع ولن تسبقها المفاوضات النوویه ولایمکن القول انها ستتاثر. وحول الزیاره المزمعه للرئیس خاتمی الی الکویت قال ان حدیثا جری بهذا الشان وقد وصلت دعوه المسوولین الکویتیین لکن هذا الموضوع لم یتم حسمه بعد. وبشان اقامه موء تمر البلدان العربیه - اللاتینیه وطرح موضوع الجزر الایرانیه الثلاث فی البیان الختامی لهذا الموء تمر قال اننا نرحب بحوار البلدان العربیه مع بلدان امیرکا اللاتینیه لکن طرح موضوع الجزر الایرانیه الثلاث ، امر لیس له ای صله بالموء تمر . واوضح آصفی انه تم تقدیم احتجاج لمسوولی البرازیل واضاف اننا قلنا لمسوولی هذا البلد ان هذه الاسالیب لن تجدی نفعا فی حل المشکله. واکد ان الخلافات الجزئیه بشان جزیره ابوموسی فحسب ،یمکن حلها عبر المفاوضات المباشره مع ایران . وشدد ان طرح هذا الموضوع هنا وهناک لایساعد علی الحل واضاف اننا نطلب من البلدان الاخری احاله الاماراتیین الینا فی حال طرح هذه القضیه . انتهی/ 2343/1437