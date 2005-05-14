افتتاح قسم اللغه الفارسیه بجامعه دمشق # دمشق / 15 ایار / مایو / ارنا تم الیوم الاحد، افتتاح قسم اللغه و الادب الفارسی فی کلیه الاداب والعلوم الانسانیه بجامعه دمشق وذلک بحضور وزیر العلوم و البحوث و التقانه الایرانی "جعفر توفیقی" ووزیر التعلیم العالی السوری "هانی مرتضی". والقی توفیقی کلمه فی مراسم الافتتاح اشاد فیها بجهود سفیری البلدین وسفاره الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ومستشاریتها فی دمشق، حیث دابوا فی اعداد الارضیه الموء اتیه لتسهیل عملیه التبادل العلمی واقامه الندوات المشترکه بین البلدین. واشار توفیقی الی ان وزاره العلوم والبحوث والتقانه اوفدت اساتذه اختصاصیین فی تعلیم اللغه الفارسیه الی ما یربو علی عشرین بلدا فی امیرکا واوروبا وآسیا وافریقیا من اجل بناء وتعزیز جسور التواصل العلمی والحضاری والثقافی. کما نوه الی ان اللغه الفارسیه تتبوا فی سوریه مکانه مرموقه وموقعا لائق فی ظل العلاقات الودیه والقواسم المشترکه بین الشعبین علی الصعیدین الثقافی والدینی، مشیرا الی ان اللغه الفارسیه تدرس الیوم فی جامعات دمشق وحلب وتشرین والبعث. واضاف، ان سوریه تعتبر المحطه المحور والمنطلق الاساس لنشر الادب الفارسی فی بقیه البلدان العربیه والاسلامیه، ولهذا السبب اضحت البلد الوحید الذی خصصت له وزاره العلوم استاذین فی الادب الفارسی فی آن واحد رغم الصعوبات الموجوده لایفاد حمله هذا الاختصاص. وفی جزء آخر من کلمته، تحدث وزیر العلوم عن الاهتمام البالغ الذی تولیه ایران للغه العربیه باعتبارها لغه القرآن الکریم والاسلام الحنیف، حیث تدرس بشکل عام وشامل اعتبارا من السنه الدراسیه السادسه حتی نهایه المرحله الثانویه، کما تدرس عبر 39 مرکزا اکادیمیا لقرابه 4465 طالبا من طلبه فروع اللغه العربیه وآدابها لمراحل اللیسانس والماجستیر والدکتوراه. واقترح توفیقی، تفعیل اوجه التعاون البحثی والتقنی الثنائی فی مجالات من مثل الدراسات الاجتماعیه والاقتصادیه والتقنیه الحیویه والنانو تکنولوجیه وما شاکلها من دراسات وذلک عبر تشکیل لجان متابعه تترجم علی ارض الواقع وثائق التعاون الثنائی. من جهته تحدث وزیر التعلیم العالی السوری، مشیرا الی ان هذا الملتقی یحمل دلالات کثیره وکبیره ویعطی صوره متالقه لطبیعه التعاون الخلاق المثمر والعمل المشترک بین الدول. وقال هانی مرتضی، ان العلاقه الوطیده بین البلدین الذین یجمع بینهما تاریخ مشترک هی بحق متمیزه ذات اسس متینه وهی نموذج للعلاقات الموضوعیه بین الدول والشعوب اذ تکاملت فیها کل وجوه التعاون السیاسیه والاقتصادیه والتجاریه والصناعیه والثقافیه وغیر ذلک، مع الصدق والحرص علی المصالح المشترکه. واکد مرتضی، ان هذه العلاقه ترسخت وآتت اکلها الخیره للشعبین وصمدت امام جمیع التحدیات ولم تتوقف برحیل القائدین الکبیرین الذین وضعا الاسس المتینه لها وهما الراحل حافظ الاسد والامام الخمینی -ره-، لما لهذه العلاقه من جذور قویه راسخه و للسیاسه الحکیمه التی سار علیها الرئیس "بشار الاسد" ووجدت صداها الطیب لدی قاده ایران و علی راسهم الرئیس "محمد خاتمی". وعبر الوزیر السوری عن امله بان یتنامی هذا التعاون وان یکون قسم اللغه الفارسیه ثمره طیبه لجهود البلدین السابقه و انطلاقه جدیده نحو اوجه خلاقه لمشارکات علمیه وثقافیه اخری تسهم فی نهضه البلدین ورقیهما وتقدمهما. من جهته، القی "محمد رضا باقری" سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه لدی سوریه کلمه اقترح خلالها، تشکیل لجنه متابعه من اجل ادخال بنود الاتفاقیات الثقافیه والعلمیه الموقعه بین البلدین حیز التنفیذ، تتشکل من اعضاء من السفاره الایرانیه ووزاره التعلیم العالی فی سوریه. ومن اجل تفعیل قسم اللغه الفارسیه فی سوریه ایضا، اقترح السفیر الایرانی تخصیص منح للطلبه السوریین لکی یصبحوا مستقبلا اساتذه هذه اللغه فی سوریه، کما ابدی استعداد السفاره و المستشاریه الثقافیه الایرانیه فی سوریه لدعم الرسالات الخاصه بموضوع ایران والتعرف علی ایران کدعم لرسالات الدکتوراه فی الجامعات السوریه. "محمد عصام عوا" رئیس جامعه دمشق، بدوره عبر عن امله بان یساهم انشاء قسم اللغه و الادب الفارسی بالجامعه، فی نقل المعرفه الی ابناء الثقافتین وایجاد التقارب بینهما. وقال عوا، "اذا کان الواقع یفرض علینا ان نتعلم لغات الشعوب الاخری لنطلع علی حضارتها وثقافتها ومدی تقدمها ورقیها والاستفاده منها، فان المنطق السلیم یقول ان نقوی الروابط ونعززها مع الشعوب التی یجمعنا بها تاریخ مشترک وننتمی معها الی حضاره واحده قدمت للبشریه نموذجا متفردا لتمازج الثقافات بما یعود بالخیر والمنفعه للجمیع". واضاف، "هذا ما نسعی الیه فی سوریه وفی جامعه دمشق العریقه من خلال مد جسور التعاون والتالف مع الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه لتمتین الروابط ونشر روح التعاون المثمر بیننا مما یقوی المصالح المشترکه لتحقیق ما نطمح الیه من نهضه وتقدم". وعبر رئیس جامعه دمشق عن شکره للسفاره و المستشاریه الثقافیه الایرانیه علی المتابعه الدوء وبه لانشاء قسم اللغه والادب الفارسی وتقدیم المبنی الخاص به، متمنیا للعلاقات السوریه - الایرانیه مزیدا من التقدم والنشاط. هذا وحضر حفل الافتتاح الذی جری فی صاله الموء تمرات فی الجامعه ممثل قائد الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی دمشق و المستشار الثقافی للجمهوریه الاسلامیه وعدد من مسوء ولی الجامعات والمثقین فی سوریه. وتم فی هذه المراسم تکریم عدد من الشخصیات التی ساهمت فی نشر اللغه الفارسیه فی سوریه، لحق ذلک وضع حجر الاساس لمبنی قسم اللغه والادب الفارسی فی کلیه الاداب وذلک من قبل الوزیرین. یشار الی ان المبنی الخاص بالقسم سیتم انشاء ه علی نفقه جامعه طهران علی ارض تم تخصیصها من قبل جامعه دمشق لهذا الغرض. وکان وزیر العلوم و الابحاث و التقانه قد وصل الی دمشق مساء الجمعه علی راس وفد جامعی رفیع، یضم مسوء ولین فی وزاره العلوم وروء ساء جامعات. و جدیر ذکره، ان اتفاق تاسیس قسم اللغه والادب الفارسی فی جامعه دمشق، تم التوقیع علیه العام الماضی من قبل "علی انصاریان" المستشار الثقافی الایرانی لدی سوریه و "سمیر حسن" رئیس کلیه الاداب والعلوم الانسانیه فی جامعه دمشق. انتهی 2133/290/ 1837