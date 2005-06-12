الرئیس السوری یطالب القیاده بوضع برنامج زمنی لتنفیذ توصیات موتمر البعث # دمشق / 12 حزیران/ یونیو/ ارنا طالب الرئیس السوری بشار الاسد اعضاء القیاده القطریه لحزب البعث الحاکم فی البلاد بوضع برنامج زمنی من اجل وضع توصیات الموتمر العاشر للحزب موضع التنفیذ. و افاد بیان رئاسی وزعته وکاله الانباء الحکومیه (سانا) الیوم الاحد ان ذلک جاء خلال اجتماع عقدته القیاده القطریه لحزب البعث برئاسه الرئیس الاسد الامین القطری للحزب و ذلک فی قصر الشعب بدمشق. و ذکر البیان ان الرئیس السوری استمع خلال الاجتماع من اعضاء القیاده الی مقترحاتهم و ارائهم بصدد المواضیع التی طرحت خلال الموتمر. و فی ختام اعماله التی استمرت لاربعه ایام انتخب الموتمر القطری العاشر لحزب البعث الخمیس الماضی قیاده قطریه جدیده من 14 عضوا ، خرج منها معظم الاعضاء القدامی ، و دخل الیها فریق جدید. و اوصی الموتمر باصدار قانون للاحزاب السیاسیه و مراجعه قانون الطواری ء واصدار قانون جدید للمطبوعات ، و مراجعه قانون الانتخابات النیابیه ، و تشکیل مجلس اعلی للاعلام، و محاربه الفساد. انتهی 2131/2130/290/ 1837