حماس والجهاد الاسلامی ترحبان بتنفیذ السلطه لاحکام الاعدام # القدس المحتله/ 13 حزیران/ یونیو/ ارنا اعربت حرکتا "حماس" و "حرکه الجهاد الاسلامی" عن ترحیبهما بتنفیذ السلطه الفلسطینیه احکام الاعدام بحق اربعه فلسطینیین متورطین فی جرائم قتل واعمال جنائیه. وطالبت الحرکتان السلطه الفلسطینیه بتطبیق الاحکام الصادره بحق العملاء المتعاونین مع الاحتلال الصهیونی والمتورطین فی ارتکاب جرائم ضد الشعب الفلسطینی. وقال القیادی فی "حماس" سامی ابوزهری: "ان تنفیذ حکم الاعدام الذی جری هو امر ایجابی لکن المهم ان لا تکون خطوه منفرده و ان یتم استکمال تنفیذ الاحکام الصادره عن القضاء الفلسطینی وخاصه تلک التی تتعلق بملف العملاء". واضاف ابوزهری: "اذا قامت السلطه الفلسطینیه باخذ دورها بشکل کامل فان ذلک سیجعل الفصائل تدعم هذا الدور وان لا تاخذای خطوات اجتهادیه" مشیرا فی ذلک الی احکام الاعدام التی کانت تنفذها فصائل المقاومه بحق المتعاونین مع الاحتلال. بدورها رحبت حرکه الجهاد الاسلامی بتنفیذ السلطه لاحکام الاعدام لکنها اعتبرت ان الاولویه هی لتطبیق الاعدام بحق عملاء العدو الصهیونی. وطالب الشیخ نافذ عزام القیادی فی الجهاد بتطبیق احکام الاعدام وتنفیذ اقصی العقوبات الرادعه بحق العملاء قبل ای صنف آخر من المجرمین مهما کانت الجرائم التی ارتکبوها. وحول رده فعل الشارع الفلسطینی اکد مراسل وکاله الجمهوریه الاسلامیه للانباء ان المواطنین فی قطاع غزه کانت لهم ردود فعل متفاوته ومختلفه فی شان تنفیذ الاحکام بحق الجرمین. فاکد بعضهم علی ضروه ان تمتد هذه الخطوه لتطال کل المجرمین وعدم انتقاء بعض الحالات، فی رای البعض الاخر ضروره ان یبدا تنفیذ احکام الاعدام اولا بحق العملاء وکل الفاسدین فی السلطه واجهزتها. وکانت السلطه الفلسطینیه نفذت امس الیوم الاحد حکم الاعدام بحق اربعه فلسطینیین ادینوا بتهم القتل رغم النداء ات الدولیه التی طالبتها بوقف عقوبه الاعدام. واعلنت وزاره الداخلیه الفلسطینیه تنفیذ حکم الاعدام شنقا بکل من: "محمد داود الخوجا" (24 عاما) و "وائل شعبان الشوبکی" (33 عاما) و "عوده محمود ابوعزب" (27 عاما)، والثلاثه متهمون بارتکاب جرائم قتل بحق مواطنین فلسطینیین. ونفذ حکم الاعدام الرابع رمیا بالرصاص بحق "صلاح خلیل مسلم" (27 عاما) لاتهامه بعده جرائم قتل وسلب بقوه السلاح. ونفذت السلطه الفلسطینیه منذ قیامها فی العام 1994 و حتی الیوم تسعه احکام بالاعدام من اصل 73 حکما اصدرتها المحاکم الفلسطینیه فی ظل وجود السلطه. انتهی / 2088 / 2080/ 265/1437