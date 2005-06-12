قوات الاحتلال الصهیونی تقتحم الاحیاء السکنیه فی مدینه نابلس # بیروت/ 13 حزیران/ یونیو/ ارنا اقتحمت قوات کبیره من جیش الاحتلال الصهیونی صباح الیوم الاثنین الاحیاء السکنیه فی مدینه نابلس بشمال الضفه الغربیه المحتله وشرعت بحمله مداهمات واسعه لعشرات المنازل فیها. و افادت التقاریر الوارده من فلسطین المحتله ان رتلا من السیارات العسکریه توغل صباح الیوم فی مناطق : الارصاد وبیکر وفیصل والجبل الشمالی والدوار فی مدینه نابلس تحت غطاء کثیف من نیران الرشاشات المتوسطه. واقامت قوات الاحتلال الحواجز العسکریه فی شوارع المدینه فی حین باشرت قوات اخری بمداهمه العدید من المنازل السکنیه بحجه البحث عن مطلوبین واسلحه ووسائل قتالیه. وفی الوقت نفسه اقتحمت قوه مماثله من الجیش الصهیونی مخیم اللاجئین الفلسطینیین المعروف باسم "مخیم عین بیت الماء" وسط اطلاق نار کثیف وفرضت نظام حظر التجول علیه. واشارت التقاریر الوارده من نابلس ان قوات الاحتلال لا تزال تواصل حملات الدهم من دون ان یعرف ما اذا اسفرت هذه الحملات عن اعتقالات فی صفوف الاهالی. فی غضون ذلک، تحدثت الاذاعه الصهیونیه عن هجمات جدیده للمقاومین الفلسطینیین استهدفت صباح الیوم مواقع عسکریه لجیش الاحتلال فی قطاع غزه. واکدت الاذاعه ان صاروخا من طراز "قسام" المحلی الصنع سقط داخل احدی المستوطنات الصهیونیه، فی قطاع غزه من دون ان تشیر الی حجم الخسائر التی الحقها الصاروخ. واشارت الاذاعه الی ان عده مواقع للجیش الصهیونی فی مجمع غوش قطیف الاستیطانی، و علی الحدود الفلسطینیه ـ المصریه فی رفح تعرضت صباح الیوم لهجمات بالاسلحه الرشاشه لکنها زعمت عدم وقوع اصابات فی صفوف الجنود الصهاینه. انتهی / 2080/ 265/1437