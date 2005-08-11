مقتدی الصدر یرفض مبدا الفیدرالیه مع وجود الاحتلال فی العراق # النجف الاشرف/12اب/اغسطس/ارنا اعلن عبدالهادی الدراجی المتحدث الرسمی باسم مکتب الشهید الصدر فی العاصمه العراقیه بغداد رفض التیار الصدری لمبدا الفیدرالیه مع وجود قوات الاحتلال فی العراق . وقال الدراجی ان موقف الزعیم الشیعی العراقی مقتدی الصدر واضح من هذه القضیه ولا یتغیر . ویاتی اعلان مکتب الصدر ردا علی التصریحات التی ادلی رئیس المجلس الاعلی للثوره الاسلامیه فی العراق عبدالعزیز الحکیم خلال زیارته لمدینه النجف الاشرف امس الخمیس والتی طالب فیها بتکوین اقلیم الوسط والجنوب. انتهی/ ط.م / 2342