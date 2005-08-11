مقتدی الصدر یرفض مبدا الفیدرالیه مع وجود الاحتلال فی العراق

طهران / 17 حزيران / يونيو / ارنا – اكد الامين العام لحزب الله في لبنان "السيد حسن نصر الله"، ان "تحميل التظاهرة في 6 حزيران ضد سلاح المقاومة لحراك 17 تشرين هو خطأ وظلم لثوار 17 تشرين؛ معتبراً أن تحرك السادس من حزيران ضد سلاح المقاومة كان فاشلاً و واجه انتكاسة".