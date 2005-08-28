الیسار الفلسطینی یفشل فی التوصل الی اتفاق نهائی لتشکیل حزب موحد # الخلیل / 29 اب / اغسطس / ارنا اکدت مصادر فلسطینیه مطلعه ان الاحزاب والقوی الیساریه العلمانیه الفلسطینیه فشلت فی التوصل الی اتفاق حول تشکیل حزب موحد یمثلها فی الانتخابات التشریعیه الفلسطینیه القادمه. واوضحت المصادر ان المفاوضات بین القوی الیساریه حول تشکیل تیار ثالث ینافس حرکتی حماس وفتح فی الانتخابات المقبله عادت الی مربعها الاول بعد ما کانت شهدت فی الاونه الاخیره تقدما ملحوظا. وکانت شخصیات یساریه فلسطینیه اعلنت موخرا ان القوی الیساریه الفلسطینیه توصلت الی اتفاق اولی حول تشکیل حزب موحد لخوض الانتخابات التشریعیه الفلسطینیه والمقرر اجراوها فی 25 کانون الثانی / ینایر المقبل. ووفقا لمصادر مطلعه فان الخلافات حول التوجهات السیاسیه للقوی الیساریه المختلفه حال دون تشکیل کتله موحده لخوض الانتخابات . انتهی / 2089 / 1718