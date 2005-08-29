السلطات اللبنانیه لم تعتقل النائب العام السابق عدنان عضوم # بیروت/ 30 آب / اغسطس / ارنا نفی وزیر العدل السابق والنائب العام التمییزی السابق عدنان عضوم ما اشیع عن اعتقاله وتوقیفه مع قاده الاجهزه الامنیه السابقین فی اطار التحقیقات الجاریه فی جریمه اغتیال رئیس الحکومه اللبنانیه رفیق الحریری.وکانت السلطات اللبنانیه اعتقلت صباح الیوم بناء علی رئیس اللجنه الدولیه للتحقیق فی جریمه اغتیال الحریری القاضی الالمانی دیتلیف میلیس کلا من مدیر عام الامن العام السابق اللواء جمیل السید، ومدیر عام الامن الداخلی وزیر الداخلیه السابق اللواء علی الحاج، ومدیر جهاز المخابرات فی الجیش اللبنانی السابق العمید ریمون عازار. کما تم توقیف قائد لواء الحرس الجمهوری العمید مصطفی حمدان الذی حضر بکامل ارادته الی مقر لجنه التحقیق ، بناء علی استدعائه من قبل رئیس اللجنه، فیما تعذر توقیف النائب السابق ناصر قندیل بسبب وجوده فی العاصمه السوریه. وترددت معلومات عن توقیف النائب العام التمییزی ووزیر العدل السابق عدنان عضوم فی القضیه ذاتها. واوضحت مصادر قضائیه ان دیتلیف میلیس طلب استدعاء عدنان عضوم وتوقیفه الا ان ذلک تعذر لان توقیفه یحتاج الی موافقه مسبقه من مجلس القضاء الاعلی علی اساس ان عضوم لم یترک المهنه ولایزال یمارس دوره کقاض فی قصر العدل. انتهی 2084 / 2080/ 265 / 1718