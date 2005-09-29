هاشمی رفسنجانی یوکد ان الشعب العراقی یتعرض لاعمال شریره # طهران / 30 ایلول / سبتمبر / ارنا قال رئیس مجمع تشخیص مصلحه النظام ایه الله هاشمی رفسنجانی فی معرض اشارته الی الاوضاع فی العراق وفلسطین ان الشعب العراقی یتعرض الیوم لاعمال شریره کما ان اسرائیل بانسحابها من غزه اصبحت فی مناء ی عن الهجمات الا انها کثفت من هجماتها علی الشعب الفلسطینی . کما اشار خطیب صلاه جمعه طهران الی التهدیدات التی تواجهها سوریا وضروره الوحده بین الفصائل الاسلامیه وتوسیع النشاطات الدبلوماسیه فی المنطقه . وتطرق هاشمی رفسنجانی الی زیارته الاخیره للمملکه العربیه السعودیه وقال انه لیس من الجید فی الوقت الحاضر ان یتعامل المسلمون من الشیعه والسنه بالشکل الذی یثیر الطرف الاخر . کما اشار رئیس مجمع تشخیص مصلحه النظام الی اسبوع تکریم الدفاعالمقدس وقال ان الاعداء کانوا یسعون من وراء فرض الحرب علی ایران مواجهه الثوره الاسلامیه . واشار هاشمی رفسنجانی الی الدوافع التی حفزت الاعداء لمواجهه الثوره الاسلامیه الایرانیه وقال ان الثوره الاسلامیه لم تکن مطلوبه من قبل الشرق والغرب وان موضوع الاستیلاء علی وکر التجسس الامیرکی (السفاره الامریکیه فی طهران ) واثاره التفرقه وتواجد زمره المنافقین فی ایران ساهمت جمیعا علی اتاحه الاجواء لشن الحرب علی ایران من قبل النظام البعثی البائد فی العراق . واضاف رئیس مجمع تشخیص مصلحه النظام ان الاستکبار العالمی قد اعطی الضوء الاخضر للعراق لیستخدم الاسلحه الکیمیاویه والصواریخ البعیده المدی وغیرها من الاسلحه الفتاکه ضد الشعب الایرانی . وقال ان ایران استطاعت بعد انتهاء الحرب من اثبات مطالیبها فی الامم المتحده حیث تم الاعتراف بان العراق کان المعتدی وحکم بدفع غرامه وهذا یعد انتصارا کبیرا لایران . انتهی / 2344/ 1838