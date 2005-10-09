لجنه الدفاع عن اللاجئین الفلسطینیین ترفض نزع سلاح المقاومه الفلسطینیه # عمان / 10 تشرین الاول / اکتوبر/ ارنا اکدت لجنه الدفاع عن حق العوده للاجئین الفلسطینیین فی الاردن تمسکها باستمرار الانتفاضه الفلسطینیه والمقاومه ضد الاحتلال الصهیونی لفلسطین ورفضها لسحب سلاح قوی المقاومه. وقالت اللجنه فی بیان الیوم الاثنین ان مستقبل المقاومه لا یقرره الکیان الصهیونی من خلال مخططاته واهدافه وعدوانه وما یفرضه علی الارض من وقائع بل یقرره الشعب الفلسطینی بوحدته وثباته وتمسکه بحقوقه المشروعه والتفافه حول المقاومه والانتفاضه المستمره. واکدت ان المقاومه هی التی فرضت الانسحاب الصهیونی من غزه مشدده علی ضروره التمسک الفلسطینی بالوحده الوطنیه المرتکزه علی الثوابت والمتمسکه بسلاح المقاومه ومشروعها الاستراتیجی. انتهی / 2030 / 1718