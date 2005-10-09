وصول شحنه من المساعدات الایرانیه الی اسلام آباد # اسلام آباد / 10 تشرین الاول / اکتوبر / ارنا وصلت شحنه بزنه 44 طنا من مساعدات جمعیه الهلال الاحمر الایرانیه الیوم الاثنین الی اسلام اباد وشملت المواد الغذائیه والاغطیه لتوزیعها علی منکوبی الزلزال . وتم تسلیم هذه الشحنه الی جمعیه الهلال الاحمر الباکستانیه . وقال مسوول بلجنه الاغاثه فی السفاره الایرانیه فی اسلام آباد انه تم اتخاذ التدابیر اللازمه لارسال مساعدات الموسسات وجمعیات الاغاثه الایرانیه الی الاجهزه الباکستانیه المختصه فی اسرع وقت . انتهی / 2344 / 1718