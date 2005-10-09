رئیس السلطه القضائیه: الضغوط حول النشاطات النوویه ترسخ الوحده الوطنیه # طهران / 10 تشرین الاول / اکتوبر / ارنا قال رئیس السلطه القضائیه ایه الله محمود هاشمی شاهرودی ان ضغوط القوی الکبری ضد نشاطات ایران النوویه سترسخ الوحده الوطنیه وذلک فی معرض اشارته الی نشاطات ایران النوویه السلمیه واستمرار ضغوط القوی الکبری فی مخالفتها لهذه النشاطات . واضاف ایه الله هاشمی شاهرودی الیوم الاثنین ان ضغوط القوی الکبری تفتقد الی مصداقیه قانونیه وتاتی ضمن دوافع سیاسیه. واکد علی ضروره التصدی للمواقف غیر المشروعه للدول الاستکباریه والاصرار علی استمرار نشاطات ایران النوویه السلمیه . انتهی / 2344/ 1837