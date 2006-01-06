الجزائر تبحث المساهمه فی مشروع انبوب الغاز الرابط بین ایران وباکستان والهند # الجزائر / 7 کانون الثانی / ینایر / ارنا تدارس وزیر الطاقه والمناجم الجزائری "شکیب خلیل" مع وزیر النفط الباکستانی "امان الله خان جدون" الیوم السبت امکانیه مساهمه الجزائر فی مشروع انجاز انبوب الغاز الرابط بین ایران وباکستان والهند. وقال الوزیر الجزائری "شکیب خلیل" للصحافه عقب المحادثات مع نظیره الباکستانی التی توسعت الی وفدی البلدین ان الطرفین "استعرضا امکانیات التعاون بین البلدین فی مجال الطاقه وخاصه الغاز الطبیعی الممیع". واضاف شکیب خلیل انه تم تحدید عده مجالات تعاون خاصه منها استکشاف المحروقات وانتاجها وکذا امکانیه تصدیر الغاز الطبیعی الممیع الجزائری ومنتوجات نفطیه اخری نحو باکستان وتنمیه مشاریع اعاده تحویل الغاز الممیع الی غاز. وقال خلیل "اننا سنتبادل الافکار حول هذه المجالات وتحدید قدره موسساتنا علی المساهمه فی کل هذه المشاریع فی صالح البلدین" مذکرا "بالعلاقات العریقه والوثیقه التی تربط الجزائر بباکستان". واشار شکیب خلیل الی ان التعاون فی مجال الطاقه مع باکستان یدخل فی اطار سیاسه الجزائر الطاقویه التی ترمی الی "تنویع" صادراتها الی اسواق اخری غیر الزبائن الاوروبیین الذین یقتنون اغلبیه صادراتها من الغاز الطبیعی. من جهته وصف الوزیر الباکستانی المحادثات "بالمثمره" واعرب عن رغبته فی ان یستفید بلده من خبره الجزائر الطویله خاصه فی مجال انتاج الغاز الطبیعی المییع. هذا ومن المنتظر ان یقوم وزیر النفط الباکستانی بزیاره الی عدد من المنشات الطاقویه فی الجنوب الشرقی من الجزائر مثل "حاسی رمل" ویلتقی عددا من مسوولی الشرکه الجزائریه للمحروقات "سوناطراک". وکان وزیر النفط الباکستانی "امان الله خان جدون" قد حل امس بالجزائر فی زیاره عمل هی الاولی من نوعها بالنسبه الی قطاع الطاقه تدوم یومین. انتهی/2275/380/ 2342